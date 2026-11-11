„Бюджетът за 2027 г. е толкова изпилен, че дори малко отклонение може да доведе до неизпълнение на заложените цели“. Това предупреди бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Според него правителството предприема стъпки за ограничаване на бюджетния дефицит, но те са недостатъчни и не гарантират устойчив резултат.

По думите му основното предизвикателство пред страната през следващите години ще бъде свиването на дефицита заради процедурата за прекомерен дефицит. Дацов подчерта, че не е важно единствено да бъдат постигнати определените финансови показатели, а и по какъв начин ще стане това.

„Трябва да бъдат поздравени, че дават мигач, че ще се движат в правилната посока. Но това е игра на ръба на ножа“, коментира той. Според експерта дори отклонение от 200-300 млн. евро годишно може да постави под въпрос изпълнението на бюджетните цели. Като допълнителни рискове той посочи международната икономическа обстановка, цените на петрола и храните и отражението им върху инфлацията.

Дацов изрази притеснение и от начина, по който се планира намаляването на дефицита. По думите му мерките разчитат предимно на еднократни приходи и ограничаване на капиталовите разходи, вместо на дългосрочни структурни промени. Той обясни, че бюджетният дефицит ще бъде финансиран чрез нов държавен дълг, като част от предвиденото допълнително финансиране е свързано и с увеличаване на капитала на държавни дружества.

„Големият проблем е, че няма видима реформа“, заяви Дацов. Той даде пример с държавната администрация, която според цитираните от него данни е нараснала с около 11 000 щатни бройки от 2020 г. насам, докато приблизително 12 000 позиции остават незаети. По думите му механичното съкращаване на свободни места не може да замени реалната административна реформа.

Експертът коментира и предложението за 33% данък върху свръхпечалбите. Според него очакванията на правителството за приходите от мярката са силно завишени. „Правителството очаква 800 милиона евро. Нашите оценки са приблизително за 211 милиона“, посочи Дацов. Той обясни разликата с прогнозите за корпоративните печалби, които според изчисленията на Фискалния съвет не са достатъчни, за да осигурят планираните постъпления.

Според бившия заместник-министър на финансите държавата трябва да се съсредоточи върху ограничаването на неефективните разходи и реални реформи, вместо да разчита основно на допълнителни данъчни приходи за покриване на натрупаните бюджетни проблеми.

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