Три верижни катастрофи блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ в района между Шумен и Каспичан. Заради произшествията временно са затворени и двете платна на магистралата - в посока Варна и в посока Шумен. Няма данни за тежко пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че движението е ограничено при 354-тия километър, като автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през първокласния път I-2 Шумен - пътен възел „Каспичан“, включително през района на село Невша.

Снимка: ОДМВР-Варна

Една от катастрофите е станала при 347-ия километър, в участък с временна организация на движението. Лек автомобил навлязъл в стеснението и при намаляване на скоростта се ударил в пътен ограничител. Следващата го кола също забавила ход, но била ударена отзад от джип. При този инцидент няма пострадали.

Второто произшествие е регистрирано между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. След като тежкотоварен автомобил спрял, движещата се зад него лека кола намалила скоростта, но в задната ѝ част се ударил друг камион. Един от водачите на тежкотоварните автомобили е откаран в болница за медицински преглед.

Снимка: ОДМВР-Варна