Освободиха 62-годишния румънски шофьор, който беше задържан с полицейска мярка във връзка с двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия”. Разпитът продължи няколко часа, като мъжът беше изведен през страничен вход на полицейското управление в Ямбол.

Причината за освобождаването му - при поторния разпит от прокуратурата потвърдиха, че се потвърждава и първата му теза, че той не е спрял на пътното платно, а е намалил заради ниската видимост. Това сочат и първоначалните експертизи. Мъжът е с голям опит зад волана.

От прокуратурата са назначили множество експертизи, от които ще стане ясно дали в бъдеще ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Разпитани са още 50 души.

„Всички въпроси, които касаят настъпването на това пътнотранспортно произшествие, ще бъдат изследвани в хода на разследването. Разбира се, има някои, които са основополагащи като причина за него - като атмосферни условия, реакция на водачите и скорост”, обясни прокурор Дойчин Дойчев.

„Първият камион, участвал в катастрофата, най-вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента”, каза старши комисар Добрин Димитров от ОДМВР Ямбол.

Междувременно последното денонощие стана арена на много истории - от трагедията и ужаса на десетки семейства до разкази за помощ и подкрепа. През цялата нощ продължи разчистването и извозването на повече от 80 леки и тежкотоварни автомобили от района на инцидента. На помощ дойдоха фирми за пътна помощ, които се включиха напълно доброволно и безплатно.

В равносметката си местните власти посочиха, че спешните екипи са дошли за минути на мястото на катастрофата. Не е имало обаче предварителна информация за намалената видимост, заради това не е бил изпратен и екип на „Пътна полиция”, който да регулира движението.

Тонове смачкани ламарини, а сред тях - личните вещи на тези, които попаднаха в жестоките верижни удари. Това остана на автомагистрала „Тракия” по тъмно. След първоначалния шок, обещанията и обвиненията, започна тежката работа.

„Правим дупка и се опитваме да ги дърпаме напред. Много е трудно, по 40 тона е един камион”, обясни Иван Войнов от Браншови съюз „Пътна помощ”.

Той бе част от само един от десетките екипи, които дойдоха да разчистят колите и камионите. На магистралата да помага е и директорът на Националния телефон 112 Красимир Димитров. Мястото, където първи получават сигнал за трагедията на пътя.

„Ужасна картина е. Много шофьори са спасили други хора. Героизъм”, споделя той.

След тежката нощ, днес следите от трагедията вече са разчистени от магистралата. На пътя край село Веселиново са докарани някои от най-пострадалите тежкотоварни автомобили. Част от тях са номерирани, което е важно за разследването, което предстои.

Споменът обаче ще преследва дълго и хората от катастрофата и тези, които се отзоваха първи на помощ. Сред тях е Валери Славов - пожарникар е от 14 години. Вчера отива на работа с час по-рано, минути преди в службата да пристигне първият сигнал.

„Имаше страшно много хора, бяха изплашени. Не съм го осмислил още. До преди няколко часа бях на терен. Не искам да виждам повече подобно нещо”, разказва той.

Част от ударените камиони са били откарани и в обект на господин Вълев, известен още като Динко. Заради твърдение, че той искал пари от собствениците на тежкотоварните автомобили, за да си ги получат обратно, от Браншовия съюз „Пътна помощ”, поискаха среща с вътрешния министър. NOVA потърси Динко, но той отказа коментар. По-късно от МВР изпратиха позиция по случая.

„След тежкия инцидент от вчера всички пътни превозни средства, които са били на място, са отстранени безвъзмездно от автомагистрала „Тракия“, за да се освободи движението. Част от тях са върнати на собствениците им. Тези, които представляват веществени доказателства, се намират на охраняем паркинг. Връщането им на собствениците ще става под полицейски надзор. В ОДМВР-Ямбол няма постъпили жалби или сигнали във връзка с репатрирането или съхранението на изтеглените пътни превозни средства. Въпреки това, днес е извършена проверка на паркинга. Към момента нарушения не са констатирани. Полицията ще продължи да извършва периодични проверки и има готовност да реагира веднага на всеки сигнал”, казват оттам.