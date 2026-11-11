13 ученици са постъпили в болница след вдишване на химически вещества, използвани по време на поддръжка на басейн, съобщи телевизия Скай. В информацията се посочва, че те били употребени погрешка.

Децата почувствали неразположение и силно дразнене в очите, поради което учителите извикали Бърза помощ, която ги откарала с линейки в детската болница „Аглая Кириаку“ с дихателни проблеми.

В лечебно заведение са откарани и 13 възрастни, а двамата работници, които извършили поддръжката на басейна, са настанени в здравния център на атинското предградие Коропи.

Според наличните до момента сведения настанените в болница са в добро състояние. Очаква се превантивно да бъдат направени прегледи и на други възрастни, които са били в училището.