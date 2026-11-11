Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ, при който загина млада жена, а детето ѝ получи тежки увреждания, остава зад решетките. Апелативният съд в Бургас отмени решението на първата инстанция за промяна на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

На 29 октомври Окръжният съд в Бургас постанови Бургазлиев да бъде освободен от ареста след година и три месеца задържане. Магистратите определиха той да остане под домашен арест с електронно наблюдение, като приеха, че няма опасност да се укрие или да извърши ново престъпление.

Решението предизвика сериозно безпокойство сред близките на пострадалите. Адвокатът на семейството постави под въпрос промяната в преценката на съда, след като само месец по-рано магистратите са приемали, че съществува риск обвиняемият да се укрие и че електронното наблюдение не е достатъчна гаранция.

По думите на защитника съдът се е произнасял общо 12 пъти по мярката за неотклонение на Бургазлиев.

Трагедията се случи на 14 август 2025 г. в курорта „Слънчев бряг“. Тогава управляваното от Бургазлиев електрическо АТВ се качи на тротоар и блъсна петима пешеходци, сред които три деца. Най-тежко пострадаха 35-годишната Христина и синът ѝ Марти. Жената почина на 3 септември след близо три седмици в болница. Детето беше транспортирано с медицински хеликоптер до „Пирогов“, където лекарите продължиха лечението му. В края на септември момчето беше изписано, но близките му съобщиха, че му предстои продължителна рехабилитация.

Разследването установи наличие на THC - активната съставка на марихуаната, в кръвта и урината на Бургазлиев. Резултатът беше потвърден и при повторното изследване. Според представена по делото експертиза данните са съвместими с инцидентна употреба, вероятно между 36 и 48 часа преди произшествието. Прокуратурата повдигна по-тежко обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл.