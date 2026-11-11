Половината от приходите от туристическия данък да се използват за популяризиране на туристическите дестинации и подобряване на въздушните връзки. Това е една от основните промени в Закона за туризма, които подготвя ресорното министерство. Предвиждат се още нови правила за краткосрочните наеми, модернизиране на туристическата информационна система и по-голяма самостоятелност за общините.

Законодателните предложения трябва да бъдат готови до края на годината. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по туризъм.

Идеята е местните власти да получат повече възможности сами да определят как да развиват и рекламират туристическите си дестинации. За целта се предлага 50% от постъпленията от туристическия данък да бъдат насочвани към реклама и подобряване на въздушната свързаност, което би могло да улесни привличането на посетители от чужбина.

**Промени се подготвят и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).** Очаква се до края на януари тя да разполага с обновен работещ механизъм, който да обхване и имотите, предлагани за краткосрочно настаняване чрез платформи като Airbnb.

Целта е да се подобри отчетността в сектора и да се засили контролът върху категоризацията и дейността на туристическите обекти.

Според Димитров една от задачите е да бъдат преодолени разликите между статистиката на ЕСТИ и данните на Националния статистически институт за броя на реализираните нощувки. В момента двете системи обхващат различни категории места за настаняване, което води до разминавания в отчетените резултати.

Министерството планира и създаването на Национална обсерватория за туризма. Тя ще събира и анализира информация от общините, международните платежни оператори, както и от платформите за резервации.

Чрез обединяването на тези данни ще може да се проследява по-точно откъде пристигат туристите, какви са техните предпочитания, колко средства харчат и кои региони привличат най-голям интерес. Информацията ще подпомага планирането на туристическите политики както на национално, така и на местно ниво. Предвижда се подготвените законодателни промени да бъдат представени за обществено обсъждане и разгледани от Националния съвет по туризъм до края на годината.