Нова фишинг измама използва името на Министерството на вътрешните работи, за да подмамва граждани да предоставят личните и банковите си данни. За разпространението на фалшиви електронни съобщения предупреждават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Измамниците изпращат имейли, в които твърдят, че получателят е нарушил правилата за движение и има неплатена глоба за превишена скорост. Посочва се кратък срок за плащане, а при неспазването му се отправят заплахи за допълнителни санкции, намеса на органите на реда и дори принудително задържане на автомобила.

Съобщенията съдържат линк към интернет страница, която наподобява официален сайт на МВР, но няма връзка с институцията. Чрез нея потребителите се приканват да въведат лична информация, като целта вероятно е данните да бъдат използвани неправомерно.

От полицията призовават гражданите да не отварят подозрителните връзки, да не предоставят ЕГН, адреси, данни от документи за самоличност или банкови карти и да не извършват плащания през непроверени сайтове. Не бива да се отговаря и на самите съобщения, включително чрез изпращане на цифрата „1“, както изискват измамниците.

От МВР напомнят, че информацията за наложени санкции трябва да се проверява единствено през официалните канали на институцията. Особено внимание следва да се обръща на съобщения, които настояват за незабавно плащане и използват заплахи или кратки срокове, за да предизвикат паника у получателите.