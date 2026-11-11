До 30 ноември хората, които се осигуряват във втория пенсионен стълб, могат за първи път да изберат как да бъдат инвестирани спестяванията им. Възможността е част от пенсионната реформа, която влиза в сила от 1 януари 2027 г. Това обясни в ефира на NOVA NEWS председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова.

Тя подчерта, че изборът е право, а не задължение. Ако осигурените не заявят предпочитанията си в определения срок, средствата им няма да останат без управление. От началото на следващата година те ще бъдат разпределени автоматично според възрастта им. Новите правила предвиждат възможност за промяна на избора на всеки 12 месеца.

Реформата въвежда три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. Разликата между тях е в начина на инвестиране и степента на поемания риск. Динамичният подфонд е предназначен основно за хората до 50-годишна възраст, които имат повече време до пенсиониране. При него до 90% от средствата могат да се влагат в акции и други финансови инструменти с променлива доходност. Целта е да се постигне по-висока възвръщаемост в дългосрочен план.

При балансирания подфонд делът на подобни инвестиции ще достига до 55%, а при консервативния над 85% от средствата ще бъдат насочени към по-нискорискови инструменти като държавни ценни книжа и депозити.

По думите на Милтенова най-силен интерес засега има към динамичния подфонд. Тя обясни, че по-младите осигурени разполагат с достатъчно дълъг период, за да преодолеят евентуални спадове на финансовите пазари. Според прогнозите ѝ динамичните фондове биха могли да постигат доходност над 7-8%, но това не е гарантиран резултат.

Милтенова увери, че законодателството предвижда защита на внесените осигурителни средства. Тя уточни, че гаранцията се отнася до брутния размер на вноските, но не и до бъдещата инвестиционна доходност, която може да се променя в зависимост от пазарните условия. По думите ѝ пенсионните дружества са длъжни периодично да публикуват информация за структурата на инвестициите си, така че осигурените да могат да се запознаят с начина, по който се управляват парите им.

Председателят на асоциацията коментира и появилите се твърдения за възможно национализиране на втория пенсионен стълб или намаляване на осигурителната вноска. Тя заяви, че пенсионните дружества не са участвали в подобни преговори и определи идеята за намаляване на вноските като неприемлива.

„Парите във втория пенсионен стълб не са държавни. Те са пари на всеки отделен човек. Те са като банкова сметка - неприкосновени са и никой не може да разполага с тях“, подчерта Милтенова.

Тя уточни, че с представителите на сектора са обсъждани възможности пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти чрез прозрачни механизми на капиталовия пазар. Според нея подобни инвестиции могат да подпомогнат икономиката, но водещ приоритет трябва да остане защитата на спестяванията на бъдещите пенсионери. По думите ѝ в такива проекти биха могли да бъдат вложени най-много 10% от активите на фондовете.

Целия разговор гледайте във видеото.