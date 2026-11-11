Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След разговорите в Кремъл двамата ще отпътуват за Дъблин, където ще запознаят украинския държавен глава Володимир Зеленски с резултатите от срещата. Това съобщи Къшнър след приключването на двудневните мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби.

По думите му посещението в Москва е следващата стъпка в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна. Американската делегация ще представи пред Путин резултатите от разговорите в Обединените арабски емирства и ще се опита да постигне напредък по въпросите, по които са се очертали възможности за сближаване на позициите.

Къшнър заяви, че по време на преговорите са били обсъдени редица предложения, които според американската страна заслужават допълнително разглеждане. „След това ще отпътуваме за Дъблин, където ще се срещнем с президента Зеленски, за да го запознаем с резултатите и да обсъдим допълнително някои от идеите, до които стигнахме днес“, заяви той пред журналисти.

Обявената последователност на срещите означава, че Вашингтон ще продължи дипломатическите консултации поотделно с Москва и Киев, след като представители на трите държави проведоха преки разговори в Абу Даби.

Преговорите на 10 и 11 ноември бяха първите в подобен тристранен формат от февруари насам. Целта им е да се намери основа за споразумение, което да сложи край на войната, продължаваща вече близо пет години. Сред основните теми на преговорите са гаранциите за сигурността на Украйна след евентуалното прекратяване на бойните действия, механизмите за контрол на бъдещо примирие и хуманитарните въпроси.

Най-сериозното разногласие обаче остава свързано с териториите в Източна Украйна. Москва настоява украинските войски да се изтеглят от цялата Донецка област, включително от районите, които продължават да бъдат под контрола на Киев. Украинската страна отхвърля подобно условие и предлага прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия.