Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да се отвори „прозорец на възможност“ за постигане на пробив в преговорите за прекратяване на войната с Русия преди 2027 г. Той пристигна в Ирландия, където се очаква да се срещне с американски пратеници в четвъртък след завръщането им от Москва.

„Днес наистина има такава възможност, такъв прозорец на възможност, в който всички участници, ангажирани в момента в преговорния процес, искрено искат да постигнат резултат преди 2027 г.“, заяви Зеленски.

Той добави, че се надява американските представители да се върнат от срещата си с руския президент Владимир Путин с „конкретни предложения“.