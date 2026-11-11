Американската ски легенда Линдзи Вон продължава дългото си възстановяване след тежката контузия, получена на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари. 42-годишната състезателка се подложи на девета операция на левия крак, като изрази надежда, че това ще бъде последната хирургична намеса.

Малко преди процедурата Вон сподели в Instagram, че изпитва едновременно притеснение и облекчение, тъй като операцията е била планирана отдавна.

„Това ще бъде деветата ми операция и се надявам да е последната. Все още има неща, които могат да се променят, затова трябва да изчакаме и да видим как ще премине всичко“, написа американката. Тя обеща да информира последователите си за състоянието си след изписването от болницата.

Тежката травма настъпи по време на олимпийското спускане в Кортина д'Ампецо. Вон загуби контрол едва 13 секунди след старта и падна, като получи сериозно счупване на бедрената кост на левия крак. Състезателката беше решила да участва на петите си Олимпийски игри въпреки травма на коляното, получена само седмица по-рано.

**Въпреки продължителното лечение Вон все още не е готова да сложи окончателен край на състезателната си кариера.** Тя признава, че пред нея остават много въпросителни и че иска първо да се завърне на ски пистите, преди да вземе решение за бъдещето си.

„Не искам да изключвам възможността за завръщане. Трябва да бъда напълно сигурна и искам отново да се кача на планината, преди да реша“, сподели тя.

Засега основният приоритет пред американската звезда остава възстановяването след поредната операция, а въпросът дали отново ще участва в състезания остава открит.