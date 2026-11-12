Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала „Тракия” с 11 загинали и над 50 ранени. Късно снощи след повторен разпит беше освободен 62-годишният шофьор на румънски тир.

„Много работа е свършена, разпитани са всички свидетели на мястото. Назначени са съдебномедицински експертизи на починалите, предстои да се назначат още 51 експертизи на ранените. Предстоят да бъдат разпитани още около 100 души, които са били на място. Работата е поета от разследващия следовател, който беше дежурен в деня на катастрофата", каза и.ф. директор на НСлС Мариан Маринов.

Той обясни още, че разследването е на много ранен етап, за да се правят генерални изводи.

Проверява се версията дали пред румънския камион е имало аварирал автомобил, което да го е принудило да спира. Ще се проверява също дали останалите водачите са спазвали дистанция. Това обаче ще е трудно задача, защото всеки следващ удар нарушава разположението на предния автомобил, стана ясно още от думите на Маринов.

„Този тир не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус. Отговорност, на водача на тира, зависи от много обстоятелства”, обясни Маринов.

„Една от версиите е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради мъглата и липсата на видимост, а следващият не се е съобразил”, каза Маринов.

Същевременно от прокуратурата са изискали от АПИ всички документи за ремонти и въвеждане в експлоатация на пътната отсечка с двете катастрофи.

„Според мен настилката няма такова значение. Има значение, ако водачът е имал достатъчно време да реагира. Но не и ако се е гмурнал в мъглата и е изненадан от невиждащ се пред него автомобил”, каза Маринов.

Разследването е приело, че катастрофата в обратната посока има причинна връзка с първата. Маринов подчерта, че и тези автомобили също попадат в мъгла.

„Феноменът е, че такива катастрофи се случват на хубави прави пътища. Всеки разчита, че пред него няма препятствие”, каза Маринов.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК