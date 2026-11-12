Снимка: БГНЕС
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Днес си казваме последно сбогом с Вежди Рашидов. Поклонението ще се проведе в Народния театър „Иван Вазов” от 11.00 ч. Известният скулптор и политик почина след кратко боледуване. Вежди Рашидов бе начело на Министерството на културата в две правителство. През годините той беше част от политическите редици на ГЕРБ, като е бил избиран за депутат многократно. През 2022-а оглавява Народното събрание като негов председател.
Редактор: Габриела Павлова