Днес си казваме последно сбогом с Вежди Рашидов. Поклонението ще се проведе в Народния театър „Иван Вазов” от 11.00 ч. Известният скулптор и политик почина след кратко боледуване. Вежди Рашидов бе начело на Министерството на културата в две правителство. През годините той беше част от политическите редици на ГЕРБ, като е бил избиран за депутат многократно. През 2022-а оглавява Народното събрание като негов председател.

Редактор: Габриела Павлова