Снимка: NOVA
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Ще има ли повдигнати обвинения след верижната катастрофа на „Тракия” с 11 загинали и над 50 ранени? Това ще стане ясно след резултата на множество експертизи, които назначава прокуратурата в Ямбол.
Обвинението може да е по член от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по непредпазливост с множество жертви и ранени лица.
Късно снощи при повторен разпит бе освободен 62-годишният шофьор на румънски тир, след който започва верижната катастрофа на автомагистралата. При повторния му разпит и първоначални експертизи става ясно, че той не е спрял на пътното платно, а е намалил скоростта заради влошената видимост.
От прокуратурата са изискали от АПИ всички документи за ремонти и въвеждане в експлоатация на пътната отсечка с двете катастрофи. Предстоят повторни разпити на над 50 оцелели и свидетели на инцидента.
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Редактор: Никола Тунев