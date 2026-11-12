Близо 50 държавни и правителствени ръководители се събират в Дъблин за срещата на Европейската политическа общност. Форматът е създаден през 2022 година след руската инвазия в Украйна, а официалната програма включва теми като сигурността, конкурентоспособността и достъпната енергия. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.



Срещата, която събира лидери от целия континент, ще бъде председателствана съвместно от председателят на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Ирландия Михал Мартин. Сред основните теми ще бъде подкрепата за Украйна.

В Дъблин снощи пристигна и президентът Володимир Зеленски. Според него, напредъкът в преговорите зависи до голяма степен от това как американците разговарят с Русия.

"Много ще зависи от формата на диалога между американската и руската страна. Не знам какъв формат ще изберат. Смятам, че за американците, и по-специално за този преговорен екип, е много важно да постигнат резултат още тази година, предвид това, което наблюдаваме в момента. И ми се струва, че те наистина много силно желаят това. Живеем в условия на война, с масирани атаки. Разбира се, че искаме да постигнем резултат до края на годината. Абсолютно. И ще направим всичко възможно, за да се случи това", заяви Зеленски.