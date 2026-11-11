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Днес се очаква да се проведе и извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.
На заседанието ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението, както и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора, допълват от ведомството.
Редактор: Цветина Петрова