Днес се очаква да се проведе и извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

На заседанието ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението, както и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора, допълват от ведомството.