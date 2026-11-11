Депутатите започнаха приемането на данъчните закони за следващата година. Те предвиждат въвеждане на данък свръхпечалба в размер на 33%.

Поетапно ще се актуализират и данъчните оценки на недвижимите имоти. Единствените промени, които бяха приети единодушно, са увеличенията на данъчните облекчения за родителите на деца до 18 години.

Но и тук възникна спор около допълнителната възможност да се връщат до 200 евро на година за спорт или уроци. Причината е, че липсва яснота как ще бъдат доказвани тези разходи.

Одобрени са текстове, които предвиждат каква сума да могат да си върнат родителите от данъци догодина. Тя е:

500 евро за едно дете

1000 за две

1500 евро за три или повече деца.

За дете с увреждания сумата е 1200 евро.