Финансовата подкрепа за Украйна през следващите години се превръща в един от ключовите въпроси в преговорите за бъдещия бюджет на Европейския съюз. Германският канцлер Фридрих Мерц настоя всички държави членки да участват в осигуряването на средства за Киев, след като няколко страни отказаха да се включат в договорения миналата година заем. Позицията му предизвика остри критики от Словакия, чийто премиер го обвини в „изнудване“.

Темата ще бъде обсъдена от европейските лидери на срещата им на върха в края на месеца. Това потвърди председателят на Европейския съвет Антонио Коща в отговор на призива на германския канцлер финансовите потребности на Украйна да бъдат поставени сред основните въпроси в дневния ред.

Според Мерц подкрепата за Киев не бива да зависи от решенията на отделни държави, а трябва да бъде споделена от целия Европейски съюз. Той настоява бъдещото финансиране на Украйна да бъде пряко обвързано с преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка, която ще започне да действа през 2028 г.

Германският канцлер поставя и още две основни цели пред новия дългосрочен бюджет на ЕС – увеличаване на разходите за отбрана и укрепване на европейската конкурентоспособност. Според него тези приоритети трябва да бъдат отразени във финансовите решения на Общността за следващите години.

„Второто предварително условие за успешното приключване на преговорите по бюджета е нашето фундаментално разбиране за това как ще подкрепим Украйна през следващите години. Това е обща европейска задача, която не е отговорност на отделните държави членки, а обща отговорност на Европейския съюз“, заяви Мерц.

Той подчерта, че именно принципът на споделената отговорност е определял европейската политика спрямо Украйна досега и трябва да остане водещ и при вземането на бъдещите финансови решения. „Така винаги сме го разбирали и така сме оформяли нашата политика спрямо Украйна през последните години. Ето защо въпросът за това как ще финансираме Украйна през следващите години, ако се наложи, естествено трябва да бъде част от контекста на тези преговори по бюджета“, допълни германският канцлер.

Позицията му обаче срещна съпротива. Във вторник словашкият министър-председател обвини Мерц в „изнудване“ заради намерението му да обвърже бъдещата финансова помощ за Украйна с преговорите за европейския бюджет.

Разногласията идват на фона на вече проявилите се различия между държавите членки по въпроса за финансирането на Киев. Няколко страни отказаха участие в заемния механизъм, договорен през миналата година, което поставя въпроса как финансовата тежест ще бъде разпределена занапред.

Предстоящата среща на върха в края на месеца ще даде възможност на европейските лидери да обсъдят както бъдещите потребности на Украйна, така и мястото на тази подкрепа в следващия многогодишен бюджет на ЕС. Очаква се преговорите да бъдат свързани и с по-широките приоритети на Съюза за отбраната, сигурността и икономическата конкурентоспособност.