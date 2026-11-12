Пожарникари и спешни медици бяха сред първите, които се изправиха пред последиците от тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“. Част от спасителите застанаха пред камерите на NOVA, за да разкажат за това как са помагали на пострадалите и за решенията, които трябва да се вземат в ключовите моменти при работата на първа линия в тежкия инцидент.

Медицинският фелдшер Мариана Добрева сподели, че гледката е била страшна – пламнали и смачкани коли, хора, стоящи до мантинелите, полицаи. Тя каза, че е пътници са посочвали къде има пострадали и загинали. „Взимахме първите пострадали, които виждахме, защото достъпът беше труден”, допълни още Добрева.

Лекарският асистент Красимира Джеджева, която наскоро е започнала работа, каза, че това ще остане тъжен спомен за цял живот. „Не съм очаквала, че ще видя такъв случай. Това беше инцидент, който не може да бъде обхванат от началото до края. Имаше много заклещени хора, които трябваше да бъдат освободени от пожарникарите, за да помогнем”, разказа още тя. Джеджева каза, че се работи по протокол и по-тежко пострадалите са транспортирани с предимство.

Началникът на филиала за Спешна помощ в Ямбол д-р Атанас Парушев сподели, че такъв случай в практиката си не е имал. Той си пожела такъв инцидент никога да не се случва по пътищата на страната. Той изрази благодарност на всички лекари и медици, които са участвали в спасяването на пострадалите.

Сред първите спасители на мястото на инцидента са и пожарникарите както от Ямбол, така и от други области. Първият пожарникар от града, който успява да стигне до верижната катастрофа, е младият служител Станчо Нанков, който бяга един километър, за да стигне до инцидента. Неговите колега режат мантинелите, за да могат линейките и спасителите да се придвижат.

Гледката беше ужасяваща, имаше хора, викащи за помощ. Не може да се опише с думи. Станчо Нанков, пожарникар

Младият пожарникар благодари на лекарка, която е излязла от една от колите и се е включила в спасяването. Също така разказа, че много хора са помогнали при изваждането на пострадали.

Един от пожарникарите е Тодор Александров. Той сподели, че „гледката е била потресаваща, никой не иска да вижда такова нещо”.

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