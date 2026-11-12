Един човек бе убит, а още един - ранен, при стрелба в кафене в югозападния германски град Манхайм.

По предварителни данни в кафенето, намиращо се в центъра на града, е възникнал спор снощи, по време на който един от замесените е открил огън.

Стрелецът е избягал пеша, но малко по-късно е бил открит от полицията. По време на операцията по задържането му полицаи са стреляли.

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Заподозреният и раненият са получили медицинска помощ.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: Елена Инджева, БТА