Стотици полицейски служители извършват претърсвания на жилища и места за срещи, свързани с мотоклуба Gremium MC, в югозападната германска провинция Баден-Вюртемберг. Операцията е предприета по подозрения за престъпна дейност.

Акцията следва забраната на определени местни подразделения на рокерската организация, съобщи министерството на вътрешните работи в официално изявление.

Gremium MC е основан през 1972 г. в град Манхайм и в миналото многократно е попадал във вниманието на властите заради подозрения за връзки с организираната престъпност.

През 2021 г. властите забраниха подразделението Southgate в района на Хайделберг по подозрения за престъпна дейност.

Тогава Министерството на вътрешните работи определи Gremium MC Germany като най-голямата местна рокерска банда извън закона в страната. Според ведомството организацията се стреми да разширява териториалното и финансовото си влияние сред рокерските среди и редовно прибягва до насилие, за да налага претенциите си.

Последният доклад за сигурността на провинцията определя рокерските банди извън закона като групировки, които не признават монопола на държавата върху законното използване на сила и често са свързани с организираната престъпност.

Дейността им включва рекет за предоставяне на защита, трафик на наркотици и сводничество, се посочва в документа.

Сред най-големите и най-известните рокерски банди в Баден-Вюртемберг докладът изброява Gremium MC, Hells Angels, Bandidos и Outlaws.

По данни на властите в провинцията действат 154 местни подразделения на рокерски групировки, които обединяват общо над 2000 членове.