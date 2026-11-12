14-годишно момиче и две млади жени на 19 и 20 години са били склонявани да предоставят сексуални услуги на клиенти в община Сапарева баня. За престъплението са обвинени 34-годишен мъж и 40-годишна жена, които според разследването живеели под един покрив с пострадалите и организирали срещите им с клиенти, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Районният съд в Дупница остави мъжа за постоянно в ареста, а на жената наложи домашен арест. Прокуратурата обаче ще оспори по-леката мярка, съобщи прокурор Албена Рассолкова.

Според разследващите престъпната дейност е продължила от 2025 г. до 10 ноември 2026 г. През този период двамата обвиняеми намирали клиенти на момичетата, осигурявали хотели и други помещения за срещите, както и транспорт, охрана и предпазни средства.

Особено тревожни са данните за ролята на обвиняемата жена. Според прокуратурата тя не само участвала активно в организацията, но и допускала собствената ѝ непълнолетна дъщеря да бъде въвлечена в подобни действия. По време на предполагаемото престъпление жената била в отпуск за отглеждане на едно от трите си деца от другия обвиняем.

Разследването установило още, че тя се грижела за детето на една от свидетелките, докато майката посещавала различни адреси, за да предоставя сексуални услуги.

В показанията на свидетели се споменава и употреба на наркотици в жилището, обитавано от обвиняемите. По делото има данни, че в дома са били държани и употребявани наркотични вещества, включително т.нар. кристали. 34-годишният мъж вече е осъждан няколко пъти за умишлени престъпления, като сред присъдите му има и скорошна за престъпление, свързано с наркотици. Жената няма предишни осъждания.

Според съда събраните доказателства дават основание да се предполага, че двамата са участвали в престъплението. Магистратите приемат също, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление. Решението за мерките за неотклонение може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок.