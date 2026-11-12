Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Дъблин, където участва в деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

Коментарът му беше по повод дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта и преговорите в Абу Даби. Според българския министър-председател е положително, че дипломацията отново се разглежда като основен инструмент за прекратяване на войната, но европейските интереси трябва да бъдат защитени при обсъждането на бъдещите договорености. „Как можем да говорим за новата архитектура на сигурността в Европа, без да имаме Европа на масата за преговори?“, попита риторично Радев.

По думите му разговорите между Съединените щати и Русия не са достатъчни, за да бъдат решени въпросите, свързани с дългосрочната сигурност на континента. Той подчерта необходимостта да бъдат защитени интересите на Украйна, като същевременно се търси дипломатическо решение, което да гарантира устойчив мир.

Попитан кой би могъл да представлява Европа в евентуални преговори, премиерът посочи, че Европейският съвет трябва да вземе необходимото решение. Според него ЕС вече разполага с институции, които могат да осигурят представителство в дипломатическия процес - Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент.

Премиерът коментира и въпроса за бъдещата европейска система за сигурност на фона на руските искания, свързани с Източния фланг на НАТО. Той подчерта, че не може държави, които самостоятелно са избрали към кои международни съюзи да принадлежат, да бъдат принуждавани чрез външен натиск да променят решението си. Според Радев решенията трябва да се търсят чрез дипломация, а не чрез налагане на ограничения върху суверенния избор на отделните страни.

България ще бъде домакин на европейски форум за свързаност

Министър-председателят открои конкурентоспособността като една от водещите теми на срещата в Дъблин. По думите му икономическото развитие на Европа зависи от иновациите, транспортната и енергийната свързаност, достъпните цени на енергията и защитата на демократичните ценности.

Радев заяви, че България има възможност да играе важна роля в тези процеси благодарение на географското си положение и политиката за развитие на регионалните връзки. Той съобщи, че страната ни ще бъде домакин на европейска среща, посветена на свързаността, която ще бъде организирана съвместно с Европейската комисия през следващата година. „Имаме шанса нашето стратегическо географско разположение да се превърне в стратегическо предимство“, посочи премиерът.

Разширяване на енергийното сътрудничество с Азербайджан

Радев обяви, че ще проведе разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Основна тема ще бъде задълбочаването на енергийното партньорство между двете държави. Освен доставките на природен газ, България проявява интерес и към развитието на зелен енергиен коридор, който да свързва Азербайджан, Грузия, Турция и България.

Премиерът припомни, че страната ни е предложила разширяване на подобна енергийна свързаност по време на климатичната конференция COP29 в Баку. Той изрази надежда Азербайджан да увеличи доставките на природен газ не само за България, но и за други европейски държави.

"Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават"

Сред предстоящите разговори на премиера е и среща с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Радев подчерта значението на организацията за защитата на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Той заяви, че отново ще постави въпроса за отношението на властите в Република Северна Македония към гражданите с българско самосъзнание. По думите му положението не се подобрява, а проблемите се задълбочават.

Министър-председателят коментира и значението на запазването на културната идентичност на българските общности зад граница, като открои въпроса за административното обособяване на района на Тараклия в Молдова.

Около 50 европейски лидери се събраха в Дъблин

Ирландската столица е домакин на деветата среща на върха на Европейската политическа общност и на неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември. Във форумите участват около 50 държавни и правителствени ръководители. Сред основните теми са войната в Украйна, европейската сигурност, конкурентоспособността и сътрудничеството между държавите от Европейския съюз, Западните Балкани и Черноморския регион.

Според Радев именно подобни формати дават възможност за по-широк политически диалог, тъй като сигурността и стабилността на Европа зависят не само от държавите членки на ЕС, но и от развитието на съседните региони.