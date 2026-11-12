Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще се увеличава постепенно през следващите три години. Това предвиждат промени в Закона за данък върху добавената стойност, които парламентът одобри на първо четене. Законопроектът на Министерския съвет включва и въвеждането на задължително електронно фактуриране от 2028 г.

Предложението получи подкрепата на 122 депутати от „Прогресивна България“. Против гласуваха 49 народни представители от опозицията, а 18 се въздържаха. Според приетите на първо четене текстове прагът за регистрация по ДДС ще достигне 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Това означава, че предприятията с годишен оборот под съответната граница няма да бъдат задължени да се регистрират по ДДС само заради размера на оборота си. Те обаче ще могат да го направят доброволно, както и досега.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че целта е да се облекчат малките и новосъздадените фирми, като се намалят счетоводните разходи и административните им задължения.

По думите ѝ правителството не предлага максимално допустимия в ЕС праг от 85 000 евро, тъй като отчита особеностите на българската икономика.

Друга съществена промяна предвижда фирмите, регистрирани по ДДС, да издават електронни фактури за доставките си в страната чрез национална система, поддържана от Националната агенция за приходите. Новият механизъм трябва да заработи през 2028 г. и ще позволи на приходната администрация да получава информация за сделките в реално време.

Според Министерството на финансите това ще улесни отчетността, ще намали възможностите за данъчни измами и ще подобри събираемостта на ДДС. Промените са свързани и с европейската инициатива „ДДС в цифровата ера“ (ViDA), която предвижда разширяване на електронното фактуриране и цифровото отчитане на трансграничните сделки.

По време на заседанието депутатите разгледаха общо пет законопроекта, но подкрепиха единствено предложението на правителството.