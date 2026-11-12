Българският автомобилен състезател Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 с „Рейсинг Булс“ през 2027 г. Тимът официално потвърди, че ще запази настоящите си пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад и през следващия сезон. Решението слага край на продължилите месеци спекулации, че 19-годишният българин може да получи място в най-престижния автомобилен шампионат. Това съобщават Reuters и официалният сайт на Формула 1.

Бъдещето на Лоусън в отбора дълго време оставаше неясно, а Цолов беше сред основните кандидати за негов заместник. В крайна сметка ръководството на „Рейсинг Булс“ предпочете да заложи на вече утвърдения си пилотски състав.

Новозеландецът Лиъм Лоусън успя да затвърди позициите си със силни представяния през последните състезателни уикенди. В Гран при на Бразилия той завърши седми, а постоянството му през сезона се оказа важен аргумент за продължаването на договора.

Британецът Арвид Линдблад също получава нов шанс след успешния си дебютен сезон във Формула 1. Двамата помогнаха на отбора да се утвърди на пето място в класирането при конструкторите.

Ръководителят на „Рейсинг Булс“ Алън Пермейн заяви, че е доволен от решението да запази двамата състезатели. „И двамата показаха своите способности и потенциал през сезона. Убеден съм, че това е най-добрата пилотска двойка за нас, която съчетава опит и амбиция“, посочи той.

За Никола Цолов новината означава, че поне засега възможността да направи следващата крачка към Формула 1 с отбора от системата на „Ред Бул“ отпада.

Българинът привлече вниманието със силното си представяне във Формула 2, където се бори за челните позиции в шампионата. През сезона той получи възможност да натрупа опит и с болид от Формула 1, включително по време на свободна тренировка за Гран при на Мексико.

Въпреки това ръководството на „Рейсинг Булс“ реши да не прави промени в състава си. Засега няма официална информация каква ще бъде следващата стъпка в кариерата на Цолов и дали той ще получи друга възможност за участие във Формула 1 през 2027 г.

Междувременно повечето места на стартовата решетка за следващия сезон вече са разпределени. Сред оставащите въпросителни е второто място в „Хаас“, където бразилецът Рафаел Камара вече е потвърден като пилот. Неяснота има и около окончателния състав на „Кадилак“, но това не означава, че отборът е обявил свободно място.