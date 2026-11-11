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До 30 ноември осигурените могат да изберат как да се инвестират парите им за втора пенсия
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От началото на ноември всеки ден са регистрирани мъгли в страната
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Семействата на загиналите на „Тракия“ получават по 8000 евро държавна помощ
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Пътната безопасност, качеството на инфраструктурата и обществените поръчки - отново на фокус
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Несъобразена скорост ли е единствената причина за тежкия инцидент на "Тракия"
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Редактор: Ина Григорова