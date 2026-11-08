В предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS отиваме в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград, за да разберем как студентите съчетават образованието със спорта.

Ръководителят на катедра „Спорт” във Факултета по обществено здраве доц. д-р Даниела Томова разказа повече за спортния комплекс на учебното заведение.

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„Тук се намират голяма част от спортните съоръжения. На друго място имаме зала за хореография, спортна гимнастика, тенис на маса и закрит фитнес. В момента се намираме в многофункционалната спортна зала. В нея студентите се обучават. Ние сме домакини на състезания по баскетбол, хандбал, хокей на трева и волейбол. Разполагаме и със специализирана лаборатория. От тази година имаме и обособена зала за шах”, заяви доц. Томова.

След това се потопяме в света на плуването на градския басейн, където се подготвят бъдещите шампиони на Благоевград.

Посреща ни един от утвърдените треньори по плуване в града Екатерина Георгиева. „Изключително радостна съм, че напоследък съоръжението, което Община Благоевград построи за децата на града, привлича все по-голям интерес. Смея да кажа, че с колегите работим изключително усърдно. Обичаме плуването и децата”, каза Георгиева.

Повече гледайте във видеото.