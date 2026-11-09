България завоюва второ отличие от Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Стилян Орлинов се нареди на второ място в състезанието по скок на дължина, след като постигна резултат от 7,30 метра.

Българският лекоатлет започна надпреварата със скок от 7,24 метра, след което направи три неуспешни опита. Най-силното му постижение дойде при петото излизане в сектора, когато достигна 7,30 метра. В последния си опит Орлинов записа 7,29 метра. Златният медал спечели японецът Коки Хасебе със 7,45 метра.

Добри новини за българската делегация дойдоха и от бягането на 400 метра. Васил Антонов си осигури място във финала, след като завърши втори в своята полуфинална серия с време 49,07 секунди. Състезанието се проведе при изключително високи температури от около 40 градуса. Финалът е насрочен за 17:00 ч.

Междувременно Кристин Илийна приключи участието си в турнира по плажна борба. 16-годишната българка, която дебютира в дисциплината, претърпя три загуби в група С на категория до 45 килограма. Тя отстъпи последователно на представителки на Мексико, Гвинея-Бисау и Колумбия и остана на четвърто място в групата си.

Плажната борба е включена за първи път в програмата на Младежките олимпийски игри. В надпреварата на плажа „Сали Бийч Уест“ участват общо 96 състезатели от 52 държави.

Редактор: Цветина Петкова