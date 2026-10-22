Снимка: БПЦ
За първи път от половин век предстоятел на Българската православна църква посещава светата обител
За първи път от половин век предстоятел на Българската православна църква посещава славянобългарския манастир „Св. великомъченик Георги Зограф” на Света гора - Атон. Последната визита на български патриарх е през 70-те години на миналия век от блаженопочившия български патриарх Максим, съобщиха от Българската патриаршия.
Патриарх Даниил бе посрещнат от игумена на светата обител архимандрит Гавриил и от братството на манастира. С лития патриархът бе посрещнат в съборния храм, където бе отслужено кратко молитвено последование. Той се поклони и пред чудотворните икони на свети Георги, пазени в обителта, както и на свети мощи. Архимандрит Гавриил поздрави патриарх Даниил и изрази огромната си духовна радост от свое име и от името на братството на манастира да посрещне в неговите предели предстоятеля на родната ни Църква.
Започна историческата визита на патриарх Даниил на Атон (ВИДЕО+СНИМКИ)
Българският патриарх изказа благодарност за отправената покана да съучаства в празника на светите 26 Зографски мъченици. Празничното всенощно бдение ще започне на днес и ще бъде възглавено от предстоятеля на БПЦ - БП, се казва в съобщението.
Патриарх Даниил се поклони и в килията Буразери, която е една от най-известните и големи монашески килии на Атон. Тя е посветена на свети Николай Мирликийски Чудотворец и е под юрисдикцията на Хилендарския манастир. Килията е известна с изписването и изрисуването на икони от монасите, както и със своята духовно-просветна дейност.
Българският патриарх бе посрещнат от братята на килията, начело с йеромонах Арсений, както и от игумена на Хилендар архимандрит Методий. След молитвословие в храма бяха произнесени и слова.
Духовниците запознаха предстоятеля на БПЦ - БП с послушанията в килията, както с нейния типик и духовен живот. Патриарх Даниил и придружаващите го духовници имаха възможността да се поклонят пред различни светини, поясняват от Българската патриаршия.Редактор: Мария Барабашка
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