На 21 октомври започна първото официално посещение на българския патриарх Даниил на Света гора – Атон. Негово Светейшество е придружен от Неврокопския митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, главния секретар на Светия синод Мелнишкия епископ Герасим и Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия. В делегацията участват още протосингелът на Неврокопската митрополия архимандрит Епифаний, протодякон Иван Петков и дякон Симеон Борисов от Врачанска епархия. На посрещането присъства и генералният консул на България в Солун Антон Марков.

Снимка: БПЦ

В ранната утрин предстоятелят на Българската православна църква стъпи на благословената земя в Градината на Пресвета Богородица, където от столетия монасите възнасят своите молитви за душевно спасение и за целия свят.

Патриарх Даниил ще посети Света гора

Първото място, което патриархът посети, бе Карея – административната столица на Света гора. Там той бе посрещнат от Протепистата стареца Георгий от Ватопедския манастир и членовете на Свещения Кинотис – върховния орган на атонската монашеска общност, съставен от представители на 20-те суверенни манастира.

В съборния храм „Успение Богородично“ (Протат) бе отслужено молитвословие, след което патриарх Даниил и духовниците се поклониха на всеправославната светиня – чудотворната икона на Божията Майка „Достойно ест“.

Снимка: БПЦ

В приветственото си слово архимандрит Георгий изрази духовната радост на монасите от посещението. „Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. То не е само официална визита, но и възможност да бъдат възобновени историческите и духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора – Атон“, подчерта архимандрит Георгий. Той припомни, че Атон е уникално духовно средище, в което хиляди монаси през вековете са посветили живота си на молитвата и подвига в Христа.

От своя страна патриарх Даниил благодари за топлия прием и изрази вълнението си от първото си посещение на монашеския полуостров като предстоятел на БПЦ. „Тук, на Света гора, самата история е пропита със святост. Света Богородица със своите чудотворни икони винаги е закриляла светите манастири, а всяко кътче е осветено от хилядите подвижници, живели тук“, каза в словото си патриархът. Той изтъкна вековната историческа свързаност между България и Атон, поддържана живо и днес от стотиците поклонници.

Снимка: БПЦ

Патриарх Даниил бе приветстван и от гражданския губернатор на Света гора Алкивиадис Стефанис. По време на визитата българските духовници се придружават почетно и от Милетския митрополит Апостол (Вселенска патриаршия), игумен на ставропигиалната света обител „Света Анастасия Узорешителница“ на полуостров Халкидики.

Патриарх Даниил посети и Иверския манастир и се поклони пред чудотворната икона на Света Богородица – Вратарница.

При пеенето на песнопения и камбанен звън Негово Светейшество Българският патриарх Даниил бе посрещнат в Иверския манастир, в който се пази чудотворната икона на Света Богородица – „Портаитиса“ (Вратарница). Пред чудотворния образ на Майката Божия Негово Светейшество се помоли за целокупния български народ, та тя с майчинския си покров да го пази и закриля. Копие на тази чудотворна икона се пази в Роженския манастир, Неврокопска епархия, в който от 2004 до 2011 г. бъдещият Български патриарх Даниил служи като йеромонах, архимандрит, а след това и като Драговитийски епископ – викарий на Неврокопския митрополит.

Снимка: БПЦ

Негово Светейшество и придружаващите го духовници бяха приети от игумена на светата обител архим. Натанаил, който не скри радостта си от голямата духовна радост манастирът да бъде посетен от Българския патриарх. „Пожелаваме Ви, Ваше Светейшество, нашият Господ да Ви дарува здраве, сила и просвещение, за да може да укрепявате и водите православните вярващи към светлината на Възкресението и свободата на нашия разпнат Господ Иисус Христос. Нека нашата закрилница – Портаитиса (Вратарница) Ви пази и закриля със своята майчинска обич”, каза архим. Натанаил. Той подари на Светейшия патриарх икона – копие на чудотворната икона на Света Богородица – Вратарница.

В своето слово към игумена и братството на светата обител Негово Светейшество също сподели духовната си радост от възможността да се поклони пред великите светини, пазени в манастира. „Иверският манастир е известен в България с неговата икона на Света Богородица, чието копие се намира в Роженския манастир, някога бил метох на Иверския манастир. Иконата се намира в манастира от осемнадесети век и е помогнала на хиляди вярващи. Лично сме имали възможността да се радваме и да ставаме свидетели на нейната помощ, тъй като седем години от нашето служение преминаха и в Роженския манастир, така в известен смисъл ние сме духовни братя”, каза още патриарх Даниил.

В светата обител българските духовници се поклониха и на различни светини – икони и мощи на светии, които се съхраняват и пазят от монасите.