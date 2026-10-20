Патриарх Даниил ще бъде на посещение в Света гора между 21 и 24 октомври. Визитата е по покана на братството на Зографската света обител „Св. Вмчк Георги Победоносец”.

Българският патриарх ще посети и други манастири и ще се срещне със Свещения Кинотис - върховният административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора.

Патриарх Даниил посети мястото на Кръщение Господне в Йордания

Негово Светейшество ще възглави и всенощното бдение по повод празника на светите 26 Зографски мъченици, пожертвали живота си за православната вяра и изгорени от латинците през 1274 г. Даниил ще се срещне и беседва с братството на светата обител и ще се поклони на светини, пазени в славянобългарския манастир.

Редактор: Ина Григорова