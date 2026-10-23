Русия и Украйна може да се върнат на масата за преки преговори още през първата половина на ноември. Очаква се срещата, която ще се проведе с посредничеството на Съединените щати, да бъде организирана в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му разговорите са планирани за първите две седмици на следващия месец, като Москва посочва ориентировъчно 10 ноември. Окончателна дата обаче все още не е обявена.

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Възможността за подновяване на преговорите се появи след поредица от дипломатически срещи на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Във вторник той разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Осло, а ден по-късно се срещна с руския държавен глава Владимир Путин в Санкт Петербург.

След разговорите и Москва, и Киев изразиха готовност да възобновят преките контакти, прекъснати от началото на годината. Зеленски настоя преговорите да започнат възможно най-скоро.

Въпреки заявената готовност за дипломатическо решение между двете страни остават съществени различия относно условията за прекратяване на войната. Путин подчерта, че Русия ще настоява за окончателно мирно споразумение, а не за временно примирие, което само да доведе до кратко спиране на бойните действия. Киев и неговите западни партньори от своя страна подкрепят прекратяването на огъня като стъпка към постигането на траен мир.

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Новата дипломатическа инициатива идва на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 г., и усилията на Вашингтон да възстанови преговорния процес между Москва и Киев.

Редактор: Цветина Петкова