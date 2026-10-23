Познаваме го като актьор, комик и телевизионен водещ – Васил Всилев – Зуека. Какво го накара да се завърне към четката и боите, с които е свързан още от ранните си години? В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS той разказа защо избра да замени актьорската сцена с платното и какво откри по този нов път.

По думите му една от най-големите награди е хората да откриват смисъл в неговото творчеството. Той призна, че интересът към картините му е важен стимул да продължава да рисува. „Радвам се, изключително много ми е радостно, че хората намират смисъл в това, което правят. Защото ако няма смисъл, нещата губят смисъл”, сподели Зуека.

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Той заяви, че продължава да вярва в силата на хумора. „Нещата винаги трябва да минават през клоуна, през смешното, през забавното. В този живот трябва да гледаме малко по-несериозно на нещата. Като погледнем по-сериозно, започваме да се караме, а това не е добре”, смята комикът.

Зуека разказа, че преходът от актьорската сцена към рисуването не е лесен. Той призна , че подобна промяна изисква смелост, особено когато човек има семейство.

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Редактор: Ивайла Маринова