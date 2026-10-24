Снимка: БГНЕС
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Ако не се стигне до избор, в неделя щке има балотаж
От сутринта прокурорите от страната решават кой да ги представлява в новия Висш съдебен съвет.
Днес 1567 прокурори трябва да решат кои 4-ма от тях ще ги представляват в новия Висш съдебен съвет. 29 са избирателните секции. Към 13:00 часа избирателната активност в Общото събрание на прокурорите е 61,77 %. До този момент са гласували 968 прокурори.
В Съдебната палата избирателната активност е особено висока. Гласува се само на хартия. Ако никой от 25 кандидати, които се борят за 4 места, не успява да събъре над половината от гласовете, в неделя ще има балотаж.
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Прокурор Божидар Джамбазов каза, че тъй като само четирима души се избират от професионалната квота, а останалите членове се гласуват от Народното събрание, е важно как ще се сработят всички те.
Председател на Общото събрание на прокурорите Виктор Малинов заяви: "Аз съм дълбоко убеден, след дългия си стаж в прокуратурата, че може са бъде натискан само този, който позволява".
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