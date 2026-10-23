Превенция и лечение на остеопороза. Това е темата в „НЗОК за теб“ тази седмица, съобщават от Здравната каса. Кои групи пациенти се считат за „високорискови“ според критериите на НЗОК и имат право на безплатна профилактика или ранна диагностика?

Високорискови пациенти за развитие на остеопороза са: жени след менопауза (поради спада на естрогена), възрастни хора (мъже над 70 г. и жени над 50–60 г.), хормонални нарушения и заболявания (хирургично отстраняване на яйчниците; заболявания на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм) или паращитовидните жлези; хронични възпалителни, бъбречни или чернодробни заболявания); продължителен прием на кортикостероиди или антиконвулсанти.

Остеопороза – кои са симптомите, които не бива да подценяваме?

Профилактиката на остеопорозата се основава на балансирано хранене с достатъчен прием на калций, витамин D, редовна физическа активност, здравословен начин на живот и навременна медицинска диагностика.

Може ли личният лекар сам да предпише поддържаща терапия за остеопороза, или за всяка рецепта е необходима консултация със тесен специалист?

Диагнози от рубрика М80 “Остеопороза с патологична фрактура” се диагностицират и проследяват диспансерно от специалист по ендокринология и болести на обмяната или ревматология. При прегледите лекарят специалист назначава терапията, която може да предпише на рецепта. На основание проведения диспансерен преглед при специалиста и отразената терапия в амбулаторния лист, общопрактикуващият лекар (ОПЛ) също може да издаде рецепта.

За диагнози от рубрика по МКБ M81 “Остеопороза без патологична фрактура“ няма предвидено диспансерно наблюдение, но въпреки това НЗОК покрива частично или напълно нейното лечение. За целта диагностиката и назначеното лечение следва да са осъществени от специалист по ендокринология и болести на обмяната или ревматология, а самото предписание може да бъде издадено и от специалиста, и от ОПЛ.

Какви изследвания за остеопороза се покриват от НЗОК и какъв е пътят на пациента, за да ги получи безплатно?

Националната здравноосигурителна каса покрива прегледи, извършени от ОПЛ и лекар специалист и определени лабораторни изследвания за диагностика и проследяване на остеопороза - калций, фосфати и други електролити, алкална фосфатаза (АФ), хормони, витамин Д, както и маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза.

За консултация с лекар специалист личният лекар ОПЛ по преценка издава „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3). За извършване на специализирани и високоспециализирани лабораторни и образни изследвания се издава „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4). Изследванията се назначават по преценка и при необходимост от лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента.

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Лицата със заболяване „Остеопороза с патологична фрактура“ (МКБ-код M80) подлежат на диспансерно наблюдение, което се заплаща от НЗОК. Пациентът се диспансеризира от специалист по ендокринология и болести на обмяната или от ревматолог – до края на живота. Диспансерните прегледи с общ клиничен статус се провеждат два пъти годишно. Здравноосигурените лица имат право на изследването остеоденситометрия – един път на 2 години. Ежегодно се изследват калций, фосфати, алкална фосфатаза (АФ). Консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология се провеждат един път годишно.

Диспансеризацията се осъществява от лекар специалист ендокринолог или ревматолог чрез еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) от общопрактикуващия лекар на пациента.

Покрива ли Здравната каса изследването на костна плътност?

НЗОК заплаща високоспециализираната медицинска дейност „Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: болни с трансплантирани органи; пациенти с хиперпаратиреоидизъм; пациенти с хипогонадизъм; пациенти с остеопороза с патологична фрактура“ от пакет „Ендокринология и болести на обмяната“.

Какъв процент от стойността на лекарствата за остеопороза заплаща НЗОК и има ли напълно безплатни медикаменти?

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Всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за извънболнично лечение на остеопороза, са с ниво на реимбурсация 50%.

Каква е процедурата за получаване на скъпоструващи лекарства за остеопороза чрез протокол от НЗОК?

Протокол за лечение на остеопороза с лекарствен продукт с международно непатентно наименование Teriparatide се издава от специалист по ендокринология и болести на обмяната или ревматология, или от специализирана комисия в лечебно заведение за болнична помощ по ендокринология и болести на обмяната или ревматология. Първият протокол се утвърждава от Комисия в Централно управление на НЗОК, а протоколите за продължение на лечението подлежат само на заверка в РЗОК.

Покрива ли Касата лекарства или хранителни добавки, съдържащи Калций и Витамин D3, които са задължителна част от терапията?

НЗОК реимбурсира следните видове лекарствени продукти за лечение на остеопороза:

- комбинации (aлендроновата киселина и холекалциферол (Витамин D3)) за лечение на остеопороза при мъже и постменопаузални жени с цел намаляване на риска от фрактури;

- бисфосфонати (Ibandronic acid), които се използват основно за профилактика и лечение на остеопороза;

- човешко моноклонално антитяло (Denosumab) за лечение на остеопороза и за предотвратяване на костни усложнения при различни заболявания;

- анаболен лекарствен продукт, който стимулира образуването на ново костно вещество и се използва за лечение на тежки форми на остеопороза (Teriparatide).

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Какво се случва, ако пациент с остеопороза претърпи фрактура (например на бедрената шийка)? Какво поема НЗОК при спешна операция и кои медицински изделия се заплащат от пациента?

При фрактура на шийка на бедрена кост по преценка на лекуващият ортопед може да се направи оперативна фиксация на фрактурата или да се постави изкуствена става. НЗОК заплаща за оперативната дейност, необходимите клинични и диагностични изследвания и процедури, за медикаменти и консумативи, но не и за скъпоструващите медицински изделия за провеждане на лечението – в случая при оперативна фиксация: Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури. При операция с поставяне на изкуствена става НЗОК заплаща напълно или частично протезите за тазобедрена става.

Къде и как пациентите могат да проверят дали даден лекар или болница имат договор с НЗОК за диагностика и лечение на остеопороза?

На интернет страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ е разработена електронна услуга на гражданите за търсене на изпълнители на медицинска помощ. Услугата е достъпна чрез рубрика „За граждани“ – „Е-услуги“ - „Търсене на договорни партньори и дейности“.

Чрез тази услуга всеки гражданин може да получи информация за всички договорни партньори на територията на цялата страна сключили договор с НЗОК (общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, лекари по дентална медицини, високоспециализирани дейности, болници, аптеки и лабораторни изследвания) и се достъпва на следния адрес: https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml.

Редактор: Станимира Шикова