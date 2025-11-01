Снимка: iStock
Експерт от НЗОК разяснява пълния пакет от безплатни прегледи, изследвания и ваксини, които се полагат на всеки здравноосигурен
Профилактичните прегледи са ключов елемент от грижата за здравето, но много хора не са наясно на какви точно безплатни изследвания имат право като здравноосигурени лица. В предаването "Пулс" по NOVA NEWS, Здравка Никова, главен експерт в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на НЗОК, разясни подробно какво покрива Здравната каса, кой извършва прегледите и какви са правата и отговорностите на пациентите.
►Здравето е и лична отговорност
"Нашето здраве е също и наша отговорност", с тези думи Здравка Никова подчерта важността на превенцията. Всеки здравноосигурен над 18-годишна възраст, независимо дали подлежи на диспансеризация, има право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се извършва от личния лекар и се заплаща изцяло от Националната здравноосигурителна каса.
►Какво включва основният профилактичен пакет?
Основният преглед при личния лекар включва няколко ключови компонента за оценка на общото здравословно състояние:
Анамнеза и здравен статус: Лекарят разпитва за оплаквания, минали заболявания и рискови фактори;
Индекс на телесна маса (ИТМ): Изчислява се за оценка на риска от затлъстяване;
Измерване на артериално кръвно налягане;
Електрокардиограма (ЕКГ);
Ориентировъчно измерване на зрителната острота;
Изследване на урина с тест-лента в кабинета: Проверяват се показатели като протеин, глюкоза, кетони, уробилиноген и pH. Ако се установи риск, личният лекар може да назначи и лабораторно изследване на кръвна захар на гладно.
Специализирани изследвания според възраст и пол
Освен основния пакет, НЗОК покрива и редица допълнителни изследвания, насочени към ранна диагностика на често срещани и социалнозначими заболявания, които са диференцирани по възрастови групи.
За жените:
Профилактика на рак на гърдата:
•От 30 до 50 г.: Веднъж на две години се полага ехография на млечни жлези.
•От 45 до 69 г.: Веднъж на две години се извършва мамография на млечните жлези.
Профилактика на рак на маточната шийка: Ежегодно се полага цитонамазка. Ако два последователни резултата са негативни, изследването се прави веднъж на три години. То се извършва от акушер-гинеколог.
За мъжете:
Профилактика на рак на простатата: За мъжете над 50-годишна възраст се полага ежегодно изследване на туморния маркер PSA.
►Скрининг за хепатит B и C
НЗОК заплаща и профилактични изследвания за Хепатит B (определяне на повърхностен антиген) и Хепатит C (определяне на антитела) с бърз тест. Те се полагат на здравноосигурени мъже и жени във възрастовата група от 40 до 60 години, веднъж на всеки пет години. При положителен резултат, личният лекар е длъжен да насочи пациента към специалист-гастроентеролог за допълнителни консултации и лечение.
►Профилактика при деца и профилактични ваксини
За лицата под 18-годишна възраст грижата е организирана по програма "Детско здравеопазване", която включва специфичен обем прегледи и изследвания според възрастовите групи.
Освен това НЗОК заплаща имунологични лекарствени продукти по национални програми, които включват препоръчителни профилактични ваксини срещу:
Човешки папиломен вирус (HPV): За превенция на ракови заболявания;
Ротавирусни инфекции: При деца;
Сезонен грип и пневмококови инфекции: За лица на и над 65-годишна възраст.
Желаещите да се възползват от тези ваксини трябва да се обърнат към личния си лекар, който да заяви необходимите дози. Ваксините са безплатни за пациентите от целевите групи.
►Потребителски такси, санкции и валидност на направленията
Потребителска такса се дължи при всяко посещение при личен лекар или специалист. Освободени от нея са определени групи, като безработни членове на семейството, социално слаби и пациенти с хронични заболявания по определен списък.
Важно е да се знае, че за пациентите няма глоби, ако пропуснат своя профилактичен преглед. Санкции обаче се налагат на личния лекар, ако отчете извършен преглед, без да го е осъществил в пълния му обем.
Друго важно уточнение е, че направленията за изследвания и консултации, издадени по повод профилактичен преглед, са с удължен срок на валидност - 60 календарни дни, за разлика от стандартния 30-дневен срок.
