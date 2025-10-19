-
Дерматологът разказа и за експедицията до Антарктида
За лекарската професия, приемствеността и личните спомени, свързани с медицината, говори дерматологът чл. кор. проф. Николай Цанков в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Лекарят благодари на своите учители в професията и които смята за истинско съзвездие в науката.
Той коментира и проблемите в здравната система днес.
Професорът разказа още за експедицията на Антарктида, в която и той участва. Лекарят отчете огромният принос на проф. Христо Пимпирев.
Проф. Пимпирев: Опитът на нашите учени се цени в целия научен свят
Името на проф. Николай Цанков носи остров, който е част от Данеброговите острови в рамките на Вилхемският архипелаг.
Личната рецепта за здраве на професор Цанков е – движение, културни дейности, контакти с приятели и колеги.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
