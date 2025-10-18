Увеличават се неврологичните структури, които могат да лекуват инсулт. В страната има 140 такива структури, но в 62 от тях е приложена поне една тромболиза за годината, а в половината от тези 62 се правят по-малко от 10 тромболизи годишно. Данните съобщи доц. Росен Калпачки в „Пулс”. Доцентът припомни, че у нас На всеки 10 минути някой получава инсулт.

Специалистът подчерта, че нещата се подобряват все повече и повече и инсултът вече не е нещо неизвестно, защото преди 10 години споменатите структури са били около 10.

Инсултът – рискови фактори и първи симптоми

Доц. Росен Калпачки допусна, че все още обществото не приема инсулта за нещо спешно, а то е точно такова спешно състояние – невъзвратима загуба.

Доц. Калпачки припомни и трите основни симптома за инсулт: внезапно изкривяване на лицето, внезапна промяна в говора, внезапна слабост. „Хората трябва добре да запомнят тези симптоми и да ги разпознават. Нито минута не трябва да се губи с идеята, че имаме още време. Неврони се губят всяка секунда”, каза доцентът. Той обясни, че са нужни не само структури, но и повече обучени лекари: „Студентите се обучават в бази, където тромболиза не се прави. Обучението по тромболиза у нас го няма”.

Повече гледайте във видеото.