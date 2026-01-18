Мразовитото време и заледените улици през зимните месеци са причини за множество подхлъзвания и падания. За ортопедите това означава повече пациенти с фрактури. Зад част от тези инциденти обаче може да се крие сериозен здравословен проблем – остеопорозата. Темата коментира ендокринологът и час от екипа на Отделението по клинична дензитометрия и костни и метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска” д-р Наталия Темелкова в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

„Знанието е пътят към успеха и в личен, и в здравословен план. Колкото повече хора разбират същността на дадени заболявания, толкова по-голяма е възможността за тяхната превенция”, подчерта д-р Темелкова. По думите ѝ остеопорозата често се открива едва след настъпване на фрактура, която е крайният резултат от процес на намаляване на костната маса и здравина.

Особено показателни са счупванията при падане от собствен ръст. Типичен пример е фрактурата на предмишницата при леко подпиране, без силен удар. Това е ясен сигнал за чупливост на костите. „Важно е обаче да се знае, че не всяко счупване е остеопорозно. Травми при спорт, падане от височина или силен удар не попадат в тази група”, уточни специалистът.

Според д-р Темелкова основните рискови фактори е наследствеността. Наличие на близки родственици със счупване на бедрената шийка значително повишава риска. Остеопорозата засяга по-често жените, но и мъжете не са защитени, особено с увеличаването на продължителността на живота.

По отношение на изследванията за костна плътност д-р Темелкова бе категорична, че универсална възраст няма. Международните препоръки са за изследване след 65 години, но при наличие на рискови фактори – много по-рано. „Костната плътност е важна, но тя е само част от комплексната оценка. Не лекуваме цифра, а човек”, подчерта тя.

Според специалиста превенцията започва още в детството. Натрупването на максимална костна маса се случва до 20 – 25-годишна възраст и изисква достатъчен прием на калций и витамин D. „Битката срещу млякото е неоправдана и може да доведе до негативни последици за здравето на костите”, допълни д-р Темелкова.

В края на разговора д-р Наталия Темелкова сподели своята лична рецепта за здраве. „Човек трябва да е позитивен, да е обграден с приятни и близки хора, да не обръща внимание на много негативните неща около себе си и да се опита да ги промени”, заключи тя.