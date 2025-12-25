С настъпването на по-студеното време и празничния сезон милиони хора посягат към чаша горещ шоколад, за да се стоплят и да си създадат уют. Експерти обаче предупреждават, че тази популярна зимна напитка може да има неблагоприятен ефект върху здравето на костите.

Една от основните съставки на горещия шоколад е млякото, което е източник на калций и витамин D – ключови елементи за поддържането на здрави и здрави кости. Според ортопедични специалисти обаче високото съдържание на захар в напитката може да неутрализира тези ползи. „Хранителни режими, богати на преработени храни, добавени захари и прекомерно количество сол, могат с времето да отслабят костите“, заяви ортопедичният хирург д-р Памела Мехта.

Проф. Тодор Кантарджиев: Греяното вино помага при леки инфекции

По думите ѝ традиционният горещ шоколад осигурява калций и протеини от млякото, които са полезни за костите, но ефектът им може да бъде надвишен, ако напитката съдържа големи количества захар или сметана. Специалистите посочват, че добавянето на бита сметана, шоколадови поръски, прахообразни смеси и други топинги може да удвои или дори утрои съдържанието на захар в и без това сладката напитка. „Ако храненето ви като цяло е балансирано, от време на време може да си позволите подобно удоволствие“, допълни д-р Мехта.

Въпреки че отказът от горещия шоколад по време на празниците може да е труден, експертите предлагат по-здравословни алтернативи. „За вариант, който подпомага костното здраве, препоръчвам приготвянето на горещ шоколад с неподсладено какао, нискомаслено мляко и малко количество мед, кленов сироп или некалорични подсладители като стевия“, каза диетологът Хана Андерсън.

Редактор: Петър Иванов