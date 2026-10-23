Ремонтът на тунел „Топли дол“ създава сериозни проблеми за всички шофьори, но трудностите с придвижването на тежкотоварните автомобили по автомагистрала „Хемус“ рефлектират и върху крайните потребители, бизнеса и безопасността.

От днес се въвежда и организация за ограничаване на тежкотоварния трафик по магистрала „Хемус“ в най-натоварените часове. Как се отразява това решение върху превозвачите – темата коментира в Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на Европейския транспортен клъстер Георги Диланов.

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„Загубите са големи за всички превозвачи. Трафикът е нарушен, защото в работно време товарните автомобили се спират, изчакват се и се пропускат на смени през тунелите. Има голямо забавяне, нарушават се времената за управление на шофьорите и настъпва при нас абсолютен хаос”, заяви той.

Председателят на Европейския транспортен клъстер каза, че „Топли дол” е тунелът на автомагистрала „Хемус“ с най-много камери. „На този тунел има преброителни камери, толкамери, както и полицейски такива. Предполагам, че има поставени интелигенти камери, които наблюдават трафика. През тунела има определена пропускливост на автомобили, която когато се надвиши – стават тапи. Трябваше да се направи анализ и да бъдат подготвени обходни маршрути”, обясни Диланов.

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Той коментира и предложените алтернативни маршрути – „Петрохан” и Искърското дефиле. По думите му „Петрохан” е проход, който много трудно може да се измине с камион. „Пуска се движението и в Искърското дефиле. По последна информация от последните минути нивото на река Искър се е вдигнало, подкопава пътя и, доколкото разбираме, е възможно изобщо няма да бъде пуснато движението”, уточни експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев