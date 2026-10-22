Временно разрешават преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода „Петрохан“. Мярката ще действа само в събота и неделя, 24 и 25 октомври, като движението ще бъде еднопосочно и в строго определени часове. Причината е ремонтът на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“, заради който се налагат промени в организацията на трафика.

Съгласно заповед на Агенция „Пътна инфраструктура“ в събота камионите ще могат да използват прохода само в посока от София към Монтана. Разрешеният часови интервал е от 15:00 до 21:00 часа. В неделя движението на тежкотоварни автомобили ще бъде организирано в обратната посока – от Монтана към София, между 14:00 и 21:00 часа.

Променят трафика по „Хемус“: Обходен маршрут и работа на две смени заради ремонта на тунел „Топли дол“

От „Пътна полиция“ в Монтана съобщиха, че полицейски патрули ще контролират спазването на въведените ограничения. Временната организация се отнася единствено за двата посочени дни.

Проходът „Петрохан“ е един от възможните обходни маршрути за тежкотоварния трафик заради ремонтните дейности по автомагистрала „Хемус“.

Ремонтът на тунел „Топли дол“ налага временна промяна в движението по магистралата и пренасочване на част от автомобилния поток. Целта е да се осигури възможност за извършване на строителните дейности, като същевременно се ограничат затрудненията за пътуващите.

Очаква се временният режим през „Петрохан“ да облекчи придвижването на тежкотоварните автомобили през почивните дни.

Промените в организацията на движението са част от мерките за ограничаване на задръстванията по автомагистрала „Хемус“. От 12 октомври движението през тръбата на тунел „Топли дол“ в посока София е спряно заради ремонт. Според регионалния министър Иван Шишков съоръжението е в лошо техническо състояние и ремонтните дейности не могат да бъдат отлагани.

След среща с представители на местната власт и Агенция „Пътна инфраструктура“ беше обявено, че строителните екипи ще работят на две смени, за да се ускори ремонтът. Обсъжда се и осигуряването на допълнителен обходен маршрут през общински път в района на Арабаконак. Старият път през Витиня засега не може да поеме пълноценно автомобилния поток заради проблеми с подпорна стена.

Спират движението в тунел „Топли дол” на АМ „Хемус” заради ремонт

За да се намали натоварването на магистралата, АПИ предвижда ограничения за тежкотоварните автомобили в посока Варна в петък от 15:00 до 21:00 часа и към София в неделя от 14:00 до 21:00 часа. Като алтернативни маршрути са посочени проходът „Петрохан“ и Искърското дефиле. От Пътната агенция обявиха и допълнителна мярка за понеделник сутринта – между 7:00 и 9:00 часа камионите, пътуващи към София, ще бъдат спирани в района на Ботевград, за да се улесни движението на леките автомобили.

Очакванията са около Коледа и Нова година преминаването през двете тръби на „Топли дол“ временно да бъде възстановено, след което ремонтът да продължи през януари 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова