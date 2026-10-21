Нови мерки за облекчаване на движението по автомагистрала „Хемус“ обяви регионалният министър арх. Иван Шишков след спешна среща с кметовете на Ботевград и Горна Малина и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предвижда се да бъде осигурен допълнителен обходен маршрут, а строителните екипи да работят на две смени, за да се ускори ремонтът на тунел „Топли дол“.

На брифинг след срещата министърът подчерта, че затварянето на съоръжението е било неизбежно заради лошото му техническо състояние. По думите му ремонтът не е можел да бъде отлаган повече, въпреки затрудненията, които създава за шофьорите.

Шишков обясни, че дейностите умишлено не са започнали през лятото, когато автомобилният поток по магистралата е значително по-интензивен.

Спират движението в тунел „Топли дол” на АМ „Хемус” заради ремонт

Регионалният министър посочи, че проблемите с трафика не се дължат единствено на затварянето на тунел „Топли дол“. Сериозна пречка остава и състоянието на стария път през Витиня, който би могъл да поеме част от движението.

По думите му още от 2024 г. се проточва процедурата за възстановяване на този маршрут, където има проблем с подпорна стена и нейните анкери. Очакванията са необходимите дейности да приключат през следващата година, поради което пътят не може да бъде използван като пълноценна алтернатива в момента.

След разговорите с кметовете на Ботевград Иван Гавалюгов и на Горна Малина Ангел Жиланов е постигната договореност да бъде подготвен друг обход, който преминава по общински път. Шишков уточни, че държавата ще осигури необходимото финансиране, за да може трасето да бъде приведено в състояние, позволяващо преминаването на автомобили.

Предстои в следващите няколко дни да бъдат подписани споразуменията, необходими за започване на дейностите. Строителите са поели ангажимент да работят ускорено, включително на две смени. Реализирането на обхода обаче ще зависи и от метеорологичните условия.

Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната

Друга мярка за намаляване на задръстванията е свързана с движението на тежкотоварните автомобили. Според Шишков АПИ вече е постигнала договореност с превозвачите за временни ограничения на товарния трафик в най-натоварените периоди.

Предвижда се в петък вечер да бъде отклонявано тежкотоварното движение в посока Варна, а в неделя вечер - в посока София. Целта е да се освободи повече капацитет за леките автомобили и да се улесни преминаването през участъка с ремонтните дейности. Министърът подчерта, че институциите продължават да търсят решения и няма да оставят проблема без реакция.

Шишков съобщи още, че изпълнителят на ремонта е поел ангажимент да осигури възможност за преминаване през тунела в периода около Коледа и Нова година.

Той уточни, че е провел предварителни разговори със строителната фирма, която е потвърдила готовността си да работи по ускорен график. Очакванията са около празниците движението временно да бъде възстановено и в двете тръби на съоръжението, за да се облекчи традиционно засиленият трафик в края на годината.

Регионалният министър изрази надежда, че след приключването на ремонта на „Топли дол“ ще бъде преодолян още един от дългогодишните проблеми с тунелите по АМ „Хемус“. Той припомни, че през предишен период на управление на служебен кабинет всички тунели по магистралата са функционирали едновременно, и изрази надежда това отново да се превърне в трайна практика.

АПИ обяви конкретни ограничения за камионите по АМ „Хемус“

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Александър Тодоров представи подробности за новата организация на движението по автомагистрала „Хемус“. Тя е договорена след продължителни разговори с представители на транспортния бранш и има за цел да намали задръстванията в най-натоварените дни от седмицата.

По думите му превозвачите са проявили разбиране към ситуацията, въпреки че ограниченията ще създадат допълнителни затруднения за товарните превози.

В петък от 15:00 до 21:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили в посока Варна. Камионите, които не желаят да изчакат отпадането на забраната, ще могат да използват алтернативни маршрути през прохода Петрохан и Искърското дефиле.

В неделя от 14:00 до 21:00 часа аналогично ограничение ще действа в обратната посока - към София. Тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани по същите обходни маршрути.

Тодоров уточни, че ограниченията ще важат само за едната посока в съответния период, тъй като едновременното пренасочване на камиони в двете посоки би създало сериозни затруднения при разминаването им по алтернативните пътища.

Допълнителна мярка се предвижда и в понеделник сутринта, когато трафикът към столицата традиционно е натоварен. Между 7:00 и 9:00 часа тежкотоварните автомобили, пътуващи към София, ще бъдат спирани в района на Ботевград, за да се даде възможност на леките коли да преминат по-бързо през проблемния участък.

Председателят на АПИ увери, че договореностите с превозвачите ще бъдат изпълнени. Екипи на Националното тол управление ще следят за спазването на ограниченията и ще насочват водачите към подходящите маршрути. Особено внимание ще бъде отделено на чуждестранните шофьори, които не познават добре пътната мрежа в България.

По време на брифинга регионалният министър Иван Шишков беше попитан защо държавата не е осигурила предварително алтернативен маршрут, преди да затвори тунел „Топли дол“. Той обясни, че пътят през Арабаконак, който се обсъжда като възможен обход, е общинска собственост и не се управлява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Представителите на АПИ отговориха и на въпроси дали продължителното струпване на автомобили по виадуктите на магистралата може да застраши конструктивната им устойчивост.

Според представеното техническо обяснение съоръженията са проектирани да издържат значително по-големи натоварвания от тези, които създават леките автомобили. Беше посочено, че още от 60-те години на миналия век при оразмеряването на подобни конструкции се използват нормативни товари, съответстващи на тежки превозни средства с маса до 80 тона. За сравнение, обичайният тежкотоварен камион е с маса около 40-42 тона, докато леките автомобили са значително по-леки.

Регионалният министър определи състоянието на пътната мрежа в България като един от основните проблеми, които затрудняват организацията на движението при ремонти. Той посочи, че задръстванията по „Хемус“ не са изолиран случай, а подобни затруднения възникват и по автомагистрала „Струма“ именно заради недостатъчно развитата пътна мрежа.

Подготвят ремонт и на пътя през Владая

Министърът съобщи, че се подготвят ремонтни дейности и по пътя през Владая, където също има участъци в критично състояние. В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ изготвят график за изпълнението на ремонта, тъй като се очаква строителните дейности да наложат ограничения на движението в отделни направления.

На въпрос кога окончателно ще приключи ремонтът на тунел „Топли дол“, Шишков заяви, че ще изиска актуализиран график от изпълнителя заради преминаването към работа на две смени.

Ще ремонтират и проблемния участък на Южната дъга на София

Регионалният министър коментира и състоянието на пътната настилка по Южната дъга на Софийския околовръстен път. Той съобщи, че вече е осигурено допълнително финансиране за решаването на част от критичните инфраструктурни проблеми.

Шишков е възложил на АПИ до края на октомври да подготви необходимото задание за ремонта на проблемния участък. По думите му целта е дейностите да бъдат извършени до края на годината, по възможност преди настъпването на зимните условия.

Защо се стигна до ограниченията по „Хемус“?

На 12 октомври движението в тръбата на тунел „Топли дол“ в посока София беше спряно заради необходимостта от ремонт. Ограниченията доведоха до сериозни затруднения за пътуващите по една от основните транспортни връзки между столицата и Северна България.

Допълнителен проблем създава невъзможността старият път през Витиня да бъде използван като пълноценен обход заради компрометирана подпорна стена.

Още на 19 октомври регионалният министър заяви, че ремонтът на тунела е безалтернативен от гледна точка на безопасността. Тогава той се извини на шофьорите за причинените неудобства и обясни, че съоръжението не може да продължи да се експлоатира в досегашното си състояние. Според предварително обявения график се предвижда временно възстановяване на движението за коледните и новогодишните празници, след което строителните дейности да продължат през януари 2027 г.

Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че предстои да бъдат извършени геодезически измервания на пътя през Арабаконак, за да се установят мащабите на необходимите ремонтни дейности. Още от следващия ден специалисти ще започнат заснемане на трасето, след което ще бъде изготвена оценка на средствата, нужни за отстраняване на големите дупки и неравности и възстановяване на нормалната му проходимост.

По думите му проходът в момента е практически непроходим, но въпреки лошото му състояние държавата ще предприеме необходимите действия, за да го използва като алтернативен маршрут. Министърът призна, че трафикът по АМ „Хемус“ се е оказал по-интензивен от очакваното за този период на годината. Той подчерта, че това не оправдава създалите се затруднения, но увери, че институциите работят за разрешаването им.

Регионалният министър коментира и антиправителствените протести

В отговор на въпрос дали се притеснява от антиправителствените протести, Иван Шишков заяви, че правителството трябва да продължи работата си независимо от общественото и политическото напрежение.

Според него протестите стават по-остри, когато институциите предприемат действия за разкриване на предполагаеми нарушения и корупционни практики.

Министърът отправи критики към част от политическите сили, участващи в организирането на демонстрациите, като ги обвини в противоречие между предишните им антикорупционни обещания и настоящото им поведение.

Шишков заяви, че според него някои от формациите, които в миналото са обещавали борба с корупцията, впоследствие са участвали в управленски договорености с политически сили, които преди това са критикували.

Той припомни и сигнали, които е подавал до прокуратурата и Европейската прокуратура във връзка с ремонтите на жълтите павета в София и улица „Граф Игнатиев“. По думите му все още очаква резултати от проверките по тези случаи.

Шишков изрази мнение, че част от настоящите протести обслужват интересите на политически среди, които се опасяват от разследванията на институциите. Той постави въпроса дали организаторите на демонстрациите настояват за реална промяна, или се стремят към възстановяване на предишни управленски модели.

Редактор: Цветина Петкова