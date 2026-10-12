Снимка: БГНЕС
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От АПИ планират движението и в двете тръби на тунела да бъде възстановено в средата на декември
Движението в тунел „Топли дол” на автомагистрала „Хемус” в тръбата за София се спира от днес следобед заради продължаване на ремонтните дейности. От Агенция „Пътна инфраструктура” призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, тъй като няма обходен маршрут.
В тунела предстои да бъдат завършени хидроизолацията и тротоарните блокове. Ще бъдат монтирани също осветление, вентилационни системи, видеонаблюдение и пожароизвестителна система.
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От АПИ планират движението и в двете тръби на тунела да бъде възстановено в средата на декември заради очаквания засилен трафик около коледните и новогодишните празници. През януари 2027 г. обаче преминаването през тръбата за София отново ще бъде спряно заради продължаването на ремонта.Редактор: Дарина Методиева
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