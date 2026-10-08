Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-ия километър от автомагистрала „Хемус“. Случаят е възложен на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР.

Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации.

Инспекция на мантинелите при виадукта на 36-и километър от магистрала „Хемус“

Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите.

Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. За целта полицията ще изиска необходимите документи и ще събере сведения от представители на отговорните институции и фирмите, ангажирани с дейностите.

Определеният от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. След това събраните материали ще бъдат изпратени на Софийската градска прокуратура, която ще прецени дали има основания за предприемане на допълнителни действия.

Редактор: Цветина Петкова