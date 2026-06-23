Шофьорите да се подготвят за временни ограничения и промени в организацията на движението по редица основни пътни артерии. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че в различни части на страната текат ремонтни дейности, които налагат затваряне на участъци, обходни маршрути и движение в стеснени платна.

Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“. В района на пътен възел „Ябланица“ движението към София временно е преустановено заради ремонтни работи. Трафикът се отклонява по първокласния път I-3 и се връща обратно на магистралата при пътен възел „Джурово“. Водачите трябва да са готови за образуване на колони и забавяне в района.

Затварят част от „Хемус“ заради ремонт на тунел

Допълнителни ограничения има и в участъка край Шумен, където движението в посока столицата е пренасочено в платното за Варна. Там трафикът се осъществява двупосочно заради текущи строително-ремонтни дейности.

Сериозни промени има и по международния път I-1. Между Монтана и Враца движението е временно прекъснато поради полагане на нова асфалтова настилка в района на село Краводер. За леките автомобили са осигурени обходни маршрути през близките населени места, а тежкотоварният трафик се пренасочва по алтернативни направления.

В участъка между Мездра и Ботевград продължава реконструкцията на трасето. Движението там се извършва по временна организация, като автомобилите преминават последователно през новоизградени и съществуващи пътни платна. Достъпът до село Люти дол остава ограничен.

Ремонтни дейности се извършват и на автомагистрала „Марица“. В района между Чирпан и Пловдив едното платно е затворено за преасфалтиране, а автомобилите се движат двупосочно в свободното платно. В близост до Димитровград продължава ремонт на мостово съоръжение, като в участъка са въведени сериозни ограничения на скоростта.

Ремонти на участъци от магистралите „Струма”, „Хемус” и „Тракия”

Затруднения се очакват и в област Шумен, където се ремонтират участъци от пътищата I-7 и I-2. Поетапни стеснения на платната са въведени по направленията към Велики Преслав, както и в района на Белокопитово и връзката с автомагистрала „Хемус“.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта, както и да избягват рискови маневри в зоните с ремонтни дейности.

Редактор: Цветина Петкова