Общественото напрежение за третото тримесечие на 2026 г. продължава да пада, вече с по-бавни темпове. Намирайки се все още в зоната на по-трудно контролираните рискове, индексът е със стойност 6,10 за периода, което е резултат от богат комплекс от фактори. Индексът на обществено напрежение за предишното тримесечие беше 6,22, а в началото на годината – 6,88, припомнят от социологическа агенция "Мяра" .

Индексът се измерва съвместно на всеки три месеца от Центъра за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“ и с помощта на Sensika. Инструментът проследява степента на спокойствие или тревожност в обществото и влиянието върху процесите в политиката и икономиката.

„За последния период наблюдваме забавящо се успокояване, като основният фактор, който държи индекса сравнително висок, са цените и оценката за общото икономическо положение в страната. Предстои да видим какво ще е отражението на предизборната кампания и най-вече вълненията в Европа върху тревожността на българите“, коментира Александър Христов, председател на Центъра за анализ и кризисни комуникации. „Заради протестите в много западни страни можем да говорим вече и за „внос на напрежение“, допълва той.

"Мяра": Общественото напрежение в българското общество остава високо

Първан Симеонов, основател на „Мяра“, напомня, че атаките в Черно море и самата предизборна кампания, както и нейният изход, също биха могли да повлияят, но ефектът ще може да се измери в идното тримесечие.

Последното събиране на данни за индекса също така е преди инцидента от вчера, чиито потенциални последици предстои да се разберат.

Общи характеристики, държавност и среда

Очакванията за бързи решения към правителството продължават да са налице. Показателите по отношение на цялостната среда не показват голяма динамика, така или иначе те се променят в по-дългосрочен период.

По отношение на инциденти и престъпления единственото, което излиза напред и влияе върху напрежението на хората, е убийството в Пловдив – то се оказва силно разтърсващо. С изключение на това, по този показател периодът се характеризира като сравнително спокоен.

Благосъстояние и доверие

Известната стабилизация се вижда и от данните за доверие към институциите, при това отношението към парламента продължава да бъде на традиционните за страната нива на критичност.

Защо има спад на индекса на обществено напрежение у нас

Съществени остават притесненията за текущите равнища на цените и особено за бъдещите перспективи. Това е един от основните показатели, които поддържат напрежението високо.

Публичност

За първи път от измерването на индекса се наблюдава превес на позитивните и неутрални публикации в медиите спрямо негативните, което е сигнал за известно разведряване. Въпреки това, делът на негативизма в социалните мрежи остава на сравнително високи нива.

Платформата на Sensika осигурява медийното и социалното наблюдение в домейна „Публичност“ като непрекъснато следи българските медии и социални канали, за да открива сигнали за недоволство, протестна динамика и промени в настроенията.

За стойностите на Индекса на обществено напрежение

Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:

• От 0 до 3,99 – нисък индекс, напълно контролирани рискове

• От 4 до 5,99 – среден индекс, добре контролирани рискове

• От 6 до 7,99 – висок индекс, трудно контролирани рискове

• От 8 до 10 – много висок индекс, почти неуправляема ситуация.

Редактор: Станимира Шикова