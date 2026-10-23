Съдът остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов. Магистратите прецениха, че не са налице основания за налагане на мярка за неотклонение.

Варадинов е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева при инцидент пред централата на „Прогресивна България“ в София.

Военно-апелативната прокуратура беше постановила задържането му за срок до 72 часа, след което поиска от съда постоянен арест.

В съдебната зала прокурорът заяви, че са налице доказателства за извършено тежко престъпление с висока степен на обществена опасност. Според обвинението съществува и опасност Варадинов да извърши друго престъпление заради занижен самоконтрол.

Защитата оспори обвинението и заяви, че няма достатъчно доказателства, че Варадинов е причинил телесната повреда чрез удар. Според адвоката му действията на служителя били правомерни и в съответствие с правната регламентация на дейността му. Защитата посочи, че травмата настъпила вследствие на падане, а не от удар, нанесен от обвиняемия.

Адвокатът изтъкна още, че Варадинов не е осъждан, има дългогодишен стаж и отлична служебна характеристика, както и че е бил награждаван пет пъти. По думите на защитата той е временно отстранен от длъжност и не би могъл да повлияе на събирането на доказателства. Затова адвокатът поиска да не бъде определяна мярка за неотклонение или да бъде наложена най-леката.

Пред съда Варадинов заяви: „Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана. Моля за по-лека мярка“.

Съдът обсъди данните от съдебномедицинската експертиза, според която Колтуклиева получила фрактура в областта на лявата раменна кост. Увреждането е квалифицирано като средна телесна повреда, довела до трайно затруднение в движението на левия горен крайник за повече от 30 дни.

Магистратите посочиха, че наличието на телесна повреда е установено, но от събраните данни не може да се направи достатъчно обоснован извод, че именно Варадинов нанесъл удар. Съдът обсъди и възможността действията му да са били извършени при изпълнение на правно регламентирана дейност.

В мотивите си магистратите отчетоха постоянния адрес и трудовата заетост на обвиняемия, както и добрите данни за личността му. Според съда няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

В крайна сметка съдът прие, че не са налице основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, и остави без уважение искането на прокуратурата. Спрямо Мартин Варадинов не беше определена мярка за неотклонение.

Прокуратурата има 7 дни да реши дали да протестира решението на съда.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна пред централата на „Прогресивна България“

На въпрос какво най-много притеснява адвоката на Мартин Варадинов, той отговори така: „Политическата ситуация в момента. Намираме се в предизборна кампания и това са субективни фактори, които правят ситуацията трудно предвидима“.

По думите на Георгиев инцидентът се е разиграл по следния начин: „От разпитите на свидетелите, както и от разпространените в интернет записи, се вижда, че охраняваното лице - председателят на Народното събрание - се качва в специализирания транспорт на НСО, а вратата се затваря. В този момент дори останалите лица от екипа за лична охрана нямат право да пипат автомобила, освен по изрично разпореждане на началника на екипа за лична охрана, каквото е нямало. Съответно Соня Колтуклиева се приближава и отваря вратата на автомобила, което в този момент създава непосредствена и реална опасност за сигурността на председателя на Народното събрание. Това налага служителите на НСО да реагират незабавно, като пресекат тази опасност. Това са обстоятелства, които са изрично посочени в ЗНСО (Законът за Националната служба за охрана), както и в специалните правила, които началникът на службата издава въз основа на този закон. В тази ситуация подзащитният ми е направил точно това, което посочва законът - пресякъл е тази непосредствена опасност, затворил е вратата на автомобила и съответно кортежът е потеглил“.

„В тази ситуация непосредствената опасност е неочаквана за служителите на НСО и той трябва да реагира незабавно. В закона действително пише, че физическа сила, специални средства и техники се използват след предупреждение, но освен в случаите, когато заплахата е неочаквана и внезапна. В конкретния случай не може да се изисква от служителите на НСО да преценяват конкретния човек, тъй като в случая по нищо не става ясно, че това е журналист. Тя няма съответно микрофон, няма камера и държи един телефон“, допълни още защитникът на Варадинов.

Видео: Анна Карадакова, NOVA

По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.

Решението идва след разпити и действия по разследването на случая, при който журналистката беше повалена на земята от охранител, докато се опитваше да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Инцидентът предизвика обществен и политически отзвук, а президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев. Той впоследствие изрази готовност да се оттегли от поста.

Как се стигна до инцидента

Случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева очаквала председателя на парламента, за да ѝ зададе въпрос. На разпространените видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Михаела Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. По-късно беше приета в болница „Света София“, откъдето съобщи, че изпитва силни болки и получава обезболяващи медикаменти. По думите ѝ лекарите трябва да преценят дали е необходима операция на рамото.

Журналистката даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и разказа подробно за случилото се. Тя твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е продължавала да задава въпроси.

Соня Колтуклиева след сблъсъка със служител на НСО: Благодаря на Бог, че ме остави жива

Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като недопустима. Тя обясни, че се е стреснала, когато журналистката отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя. Председателят на Народното събрание заяви, че е научила подробностите впоследствие и настоя обстоятелствата да бъдат изяснени.

След инцидента държавният глава Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев. От своя страна той заяви готовност да освободи поста.

В НСО беше разпоредена вътрешна проверка на действията на охранителния екип. Случаят стана повод и за политически реакции, включително искания за оставката на председателя на парламента. От ГЕРБ започнаха събиране на подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, а от ДПС обявиха подкрепа за инициативата. От „Прогресивна България“ осъдиха прекомерната употреба на сила, но призоваха инцидентът да не се използва за политически цели.