След спречкването с НСО журналистката Соня Колтуклиева е в болница „Света София” от снощи. Това съобщи тя в профила си във Facebook.

„По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима”, пише Колтуклиева. По думите ѝ лекарите днес ще решават дали рамото ѝ да бъде оперирано. „Благодаря на Бог, че ме остави жива! Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?”, пита журналистката. „Трябва нещо да се промени! От години се оплакваме - не само аз! - от охранителите на Румен Радев. Никаква реакция. И ето докъде се стигна. Кожената барета ме спаси от фатален край при падането на тротоара… Кои са те, че ги вардят като божества?! Какво си въобразяват?! Че са капиталът на нацията ли? Не са. Напаст са. Арогантни и брутални, жестоки и безмилостни. Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна. Вярвам, че много хора сега прогледнаха. Няма политика в това. Човещина. Трябва ни човещина”, пише Колтуклиева.

Тя пострада при спречкване с НСО в четвъртък в центъра на София. Това се случи при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”.

Колтуклиева беше прегледана в спешното отделение на Военномедицинската академия и освободена за домашно лечение. След това тя беше на разпит във Военно-апелативната прокуратура.

НСО назначи проверки след клип, на който охранител бута журналистка

След това разказа и какво се е случило. „Зачакахме Михаела Доцова да се появи. Даже аз се приближих към прозореца и помахах, че сме отвън и чакаме да излезе. Тя излезе с обичайната си широка усмивка и тръгна към колата. Между мен и нея бяха бодигардовете. И аз я питах: „Защо провалихте заседанията за изслушване как се е стигнало до помилването на Петричкия Ескобар”. Тя не каза нищо, влезе си вътре в колата, някой ѝ затвори вратата. Аз обаче дръпнах вратата и с високо вдигнат телефон продължих да я питам за това. Сигурно съм казала няколко думи. В следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото. Следващият ми спомен е, че лежа на земята, боли ме главата, повръща ми се и много ме боли рамото. Към 22:10 часа дойде Михаела Доцова заедно с Антон Кутаев. Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на „Прогресивна България“, много се стресирала, защото видяла само мен отвън. Повтаряше непрекъснато: „стресирала, стресирала”. И аз ѝ казах да напусне”, каза Колтуклиева.

Доцова определи инцидента като абсолютно недопустим и изрази съжаление. Тя заяви, че уважава журналистическата професия независимо от политическите позиции на отделните представители на медиите. Доцова подчерта, че НСО действа по собствени правила и протоколи и тя няма правомощия да дава нареждания на служителите на службата. Въпреки това заяви, че ще настоява за пълна проверка и прозрачност.

„Казах ѝ, че като човек и като жена изразявам най-дълбокото съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество”, каза Доцова. „Когато аз влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което колата тръгна. Не знам точно как се е развила ситуацията, след което вратата беше затворена и колата тръгна. Разбрах от медиите подробности за развитието на ситуацията след това”, добави председателят на парламента.

От Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка за действията на служителите и ако се установи, че реакцията на охранителите не е съответствала на процедурата, ще бъдат предприети строги мерки. От службата казаха за NOVA, че служителят се е явил на разпит във военната прокуратура.

Малко след излизането на Колтуклиева мъж с белезници беше изведен и вкаран в кола на Военна полиция.

Президентът Илияна Йотова, на която е подчинена НСО, ще поиска оставката на началника на службата Емил Тонев.

„Още вчера вечерта започна проверка в НСО. Чакам първите резултати и доклада на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент в две направления най-малко: както по отношение на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашата колежка Соня Колтуклиева", каза Йотова. „Виждам пропуски и очаквам оставки”, добави държавният глава. Тя допълни, че не може президент да иска оставката на председателя на Народното събрание.

Задържаха служителя на НСО, който бутна Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“

Коментари дойдоха и от политическите партии в парламента.

От ГЕРБ съобщиха, че са събрали 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на НС и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова. ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

„Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", пишат от ГЕРБ.

„В рамките на днешния ден Доцова може сама да преосмисли своето поведение от последните 24 часа и да прецени дали поведението ѝ съответства на висотата на поста, който заема”, заяви Деница Сачева .

По думите ѝ случката със Соня Колтуклиева има две измерения – несъразмерното използване на сила от НСО, както и усещането за безразличие, което остана в българското общество към човек, който е паднал.

„Не бихме искали НС да се свързва с репресии към свободата на словото и към журналистите“, заяви депутатът от ГЕРБ. Според нея действията на НСО трябва да бъдат разследвани по бърз и обективен начин.

Сачева каза още, че са уведомили групите на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” и очакват техните решения.

Цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката, заяви заместник-председателя на ПГ на ДПС Искра Михайлова. Тя допълни, че ще настояват за оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев.

„НСО посегна на български гражданин, жена, дори нейното поведение да е било в противоречие с някакви протоколи. Несъобразеното насилие е насилие и то остава такова, но това, което най-много възмути всички е, че председателят на НС избяга. Тя се качи в колата си и избяга. Това е недопустимо. Първият човек в държавата показа как се държи към гражданите, независимо дали това е журналист, който задава неудобни въпроси”, каза Михайлова.

Тя допълни, че е била охранява от НСО и каза, че охраняваното лице може да реагира в подобни случаи. „Аз съм била в такава кола и всичко се вижда. Това е причината още снощи да поискаме оставките както на Михаела Доцова, така и на генерал Емил Тонев”, заяви Михайлова.

От „Демократична България” написаха снощи позиция на страницата си във Facebook. Според формацията „самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията”.

„Днес са нужни две оставки - на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова.

Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализма не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Тя е основание да освободиш поста.

Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна.

Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш.

Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция - израз на арогантност и самозабравяне.

Сериозна отговорност носи Йотова. Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения.

Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес. А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста.

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията.

Високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното - колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине.

Тръгваш си.

Защото именно на върха най-ясно се вижда кой има мярка, кой носи отговорност и кой е способен да упражнява власт.

Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!”, гласи целият текст на позицията.

Реакция дойде и от лидера на „Продължаваме Промяната” Асен Василев. Той пише: „Пълно самозабравяне”.

Председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов написа: „Просто не се прави така.“ Той заявява, че е потресен от поведението на НСО и иска оставката на президента Илияна Йотова.

Редактор: Ина Григорова