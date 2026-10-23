Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.

По-рано президентът Илияна Йотова обяви, че ще поиска той да освободи поста след вчерашния сблъсък на служител на НСО с журналистката Соня Колтуклиева. Законът предвижда оставката да бъде поискана след съгласувателна процедура с МС.

Йотова ще поиска оставката на началника на НСО

От НСО припомнят, че вече е в ход проверка по случая. До приключването ѝ част от екипа ще бъде отстранен от работа.

Йотова ще поиска оставката на началника на НСО

Колтуклиева пострада при спречкване с НСО в четвъртък в центъра на София. Това се случи при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”.

Редактор: Ина Григорова